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Главред «За рулем» Кадаков усомнился в пользе штрафов за превышение средней скорости

Ирина Елагина
12:04 08.12.2023
Михаил Кадаков считает, что решение ввести штрафы за превышение средней скорости не подкреплено статистикой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не видит смысла и пользы в возможном введении в России штрафов за превышение средней скорости. Об этом автоэксперт рассказал «Звезде».

 «Нет никакой статистики, которая бы подтверждала полезность контроля средней скорости и вынесения штрафных постановлений. Просто предполагается, что если мы будем это контролировать, то будет безопаснее», - отметил Максим Кадаков.

Он напомнил, что в этом году в России «кривая аварийности пошла вверх, хотя камер меньше не стало и штрафов собирается больше».

«Мы понимаем, что нет прямой зависимости между количеством собираемых штрафов, а Россия держит первое место в мире по количеству штрафов за нарушение ПДД, нет никакой корреляции между собираемостью штрафов и аварийностью», - подчеркнул эксперт.

Говоря о перспективах введения новых штрафов, он выделил еще два момента. Во-первых, это поддержка региональных бюджетов, в которые «будут капать эти денежки штрафные». Во-вторых, наведение порядка в самой системе наказаний за нарушение правил дорожного движения.

«За превышение средней скорости у нас уже штрафовали, правда, делали это незаконно и за это никто не извинился ни перед водителями, ни перед теми, кто эти штрафы получил. Теперь, если будут приняты поправки в ПДД и КоАП, теперь хотя бы штрафовать будут по закону. Это положительно», - пояснил эксперт.

В заключение Максим Кадаков подчеркнул, что никто не знает, станет ли на российских дорогах безопаснее в случае введения штрафов за превышение средней скорости.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил внести штрафы за превышение средней скорости, чтобы водители не сбрасывали скорость перед камерами контроля, а весь маршрут соблюдали скоростной режим.

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