Путин предложил распространить арктическую ипотеку на участников СВО

Президент подчеркнул, что военные на передовой в зоне спецоперации находятся в «грязи, под пулями и снарядами».

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Президент России Владимир Путин предложил распространить действие программы «Арктическая ипотека» на участников СВО, так как это будет «правильно и справедливо». Об этом президент рассказал во время своего общения с получателями арктической ипотеки.

«Это наша святая обязанность. Мы все-таки в тепле, в безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами. Никогда не должны мы об этом забывать», - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что и военннослужащие-участники СВО, и члены их семей должны всегда быть в поле зрения властей, особенно при обсуждении подобных вопросов.

Президент также согласился с предложением повысить верхний предел стоимости квартир в рамках программы выше нынешних 6 миллионов рублей с тем, чтобы граждане получили возможность приобретать жилье большей площади.

Программа «Арктической ипотеки» предварительно действует до 2030 года, она предлагает ключевую ставку от 2%.