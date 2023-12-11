Путин согласился с идеей повысить планку по «Арктической ипотеке» выше 6 млн
Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью повысить верхний предел стоимости квартир в рамках программы «Арктическая ипотека» выше нынешних 6 миллионов рублей. Свое мнение президент выразил во время общения с получателями арктической ипотеки.
«Так надо и сделать. Надо поднять эту планку, там маловато», - сказал президент.
Получатель ипотеки рассказал о покупке однокомнатной квартиры в рамках программы и попросил рассмотреть возможность повышения лимитов хотя бы до 9 миллионов рублей, чтобы была возможность приобрести жилье большей площади.
Президент согласился с этим предложением и сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве.
Ставка по этой программе составляет от 2%, сниженная процентная ставка распространяется на сухопутную территорию Арктической зоны России и действует для приобретения квартиры в новостройке, готового частного дома или получения денег на самостоятельное строительство.
Льготная ипотека будет действовать до 2030 года.