Путин согласился с идеей повысить планку по «Арктической ипотеке» выше 6 млн

Получатели ипотеки выразили предложение повысить эту планку с тем, чтобы можно было приобрести жилье большей площади.

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Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью повысить верхний предел стоимости квартир в рамках программы «Арктическая ипотека» выше нынешних 6 миллионов рублей. Свое мнение президент выразил во время общения с получателями арктической ипотеки.

«Так надо и сделать. Надо поднять эту планку, там маловато», - сказал президент.

Получатель ипотеки рассказал о покупке однокомнатной квартиры в рамках программы и попросил рассмотреть возможность повышения лимитов хотя бы до 9 миллионов рублей, чтобы была возможность приобрести жилье большей площади.

Президент согласился с этим предложением и сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве.

Ставка по этой программе составляет от 2%, сниженная процентная ставка распространяется на сухопутную территорию Арктической зоны России и действует для приобретения квартиры в новостройке, готового частного дома или получения денег на самостоятельное строительство.

Льготная ипотека будет действовать до 2030 года.