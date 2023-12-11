В МО РФ допустили, что ВСУ заразят патогенами воду и корм для животных
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что украинские боевики могут заразить патогенами корм для животных и воду. О предполагаемой провокации украинских спецслужб он рассказал на брифинге Минобороны о военно-биологической деятельности США.
«Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», - сказал он.
Кириллов связал возможность использования Украиной отравляющих веществ с неудавшимся контрнаступлением.
Как утверждает начальник войск РХБЗ, украинские спецслужбы могут применить триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия американского производства. Перечисленные химикаты необходимы для изготовления боевого отравляющего вещества, а провокация может быть проведены на контролируемой нашими военными территории.
Кириллов добавил, что координацию провокационных действий с использованием отравляющих веществ проводит офис украинского президента.