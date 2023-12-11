Игорь Кириллов в качестве примера привел тот факт, что в ноябре 2023 года была преднамеренно организована вспышка африканской чумы свиней в Запорожской области.

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что украинские боевики могут заразить патогенами корм для животных и воду. О предполагаемой провокации украинских спецслужб он рассказал на брифинге Минобороны о военно-биологической деятельности США.

«Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», - сказал он.

Кириллов связал возможность использования Украиной отравляющих веществ с неудавшимся контрнаступлением.

Как утверждает начальник войск РХБЗ, украинские спецслужбы могут применить триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия американского производства. Перечисленные химикаты необходимы для изготовления боевого отравляющего вещества, а провокация может быть проведены на контролируемой нашими военными территории.

Кириллов добавил, что координацию провокационных действий с использованием отравляющих веществ проводит офис украинского президента.