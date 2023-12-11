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Вашингтон и Киев пытались выдать военно-биологические исследования за мирные

16:36 11.12.2023
Игорь Кириллов заявил, что ни США, ни Украина так и не смогли дать ответов по существу ни на один из 20 вопросов, заданных Россией относительно нарушения требований КБТО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Klaus Ohlenschläger, picture alliance, Global Look Press
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США и Украина пытались выдать военно-биологические исследования за мирные. 

Кириллов отметил, что на территории Украины при поддержке со стороны Америки проводились работы с биологическим оружием.

«Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях"», - заметил Игорь Кириллов. 

При этом, как отметил Кириллов, Москва задала более 20 вопросов Киеву и Вашингтону относительно нарушения ими требований Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). При этом ни на один из них так и не было получено ответов по существу.

Ранее Игорь Кириллов предупредил о подготовке Украиной провокации с отравляющими веществами в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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