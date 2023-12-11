Вашингтон и Киев пытались выдать военно-биологические исследования за мирные
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США и Украина пытались выдать военно-биологические исследования за мирные.
Кириллов отметил, что на территории Украины при поддержке со стороны Америки проводились работы с биологическим оружием.
«Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях"», - заметил Игорь Кириллов.
При этом, как отметил Кириллов, Москва задала более 20 вопросов Киеву и Вашингтону относительно нарушения ими требований Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). При этом ни на один из них так и не было получено ответов по существу.
Ранее Игорь Кириллов предупредил о подготовке Украиной провокации с отравляющими веществами в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.