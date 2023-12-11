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Женщины в России живут дольше мужчин на 10 лет. Об этом на заседании круглого стола в Госдуме РФ сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Продолжительность жизни у нас растет. Но разница между мужской продолжительностью и женской продолжительностью пока не уменьшается, это где-то 9-10 лет», - цитирует Драпкину Интерфакс.

Ранее Росстат отчитался о рекордном росте продолжительности жизни россиян - на 2,66 года, почти до 72,8 года. Тенденция сменилась на восходящую после двухлетнего спада на фоне коронавируса. Наибольшими темпами продолжительность жизни растет в Москве, Саратовской области, Татарстане и Бурятии.