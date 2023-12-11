В стране и мире Путин прибыл в Северодвинск, чтобы принять в состав ВМФ две атомные подлодки Владимир Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область. В Северодвинске он примет в состав ВМФ две атомные подводные лодки. В состав флота поступают атомная подлодка стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А» и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» проекта «Ясень-М». В ходе церемонии на кораблях будут подняты флаги. Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс». Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика