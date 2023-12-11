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Путин прибыл в Северодвинск, чтобы принять в состав ВМФ две атомные подлодки

15:07 11.12.2023
Владимир Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область. В Северодвинске он примет в состав ВМФ две атомные подводные лодки.

В состав флота поступают атомная подлодка стратегического назначения «Император Александр III» проекта «Борей-А» и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» проекта «Ясень-М». В ходе церемонии на кораблях будут подняты флаги.

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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