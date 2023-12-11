Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования

Спортсмен рассказал, что, когда он был ребенком, его первые занятия на льду видели только родители.

© Видео: kostomarovroman, Telegram © Фото: kostomarovroman, Telegram

Российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду 2006 года Роман Костомаров опубликовал видео с первой тренировкой на льду. Таким образом, на видео попали его первые шаги на коньках.

«Как и обещал... Я вышел на лед!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки», - написал он в своем Telegram-канале.

Спортсмен рассказал, что, когда он был ребенком, его первые занятия на льду видели только родители. Теперь же ему приходится заново учиться.

«Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (жена Романа Костомарова Оксана Домнина. - Прим. ред.)», - добавил он.

Напомним, ранее Костомаров пережил ряд операций, ампутации и протезирование. Теперь, когда ему удалось прийти в себя, он активно делится с подписчиками своими успехами.