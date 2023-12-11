В зоне СВО ликвидирован служивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

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В зоне спецоперации ликвидирован украинский актер театра и кино Андрей Павленко, который снимался в сериале «Возвращение Мухтара». Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова в своих соцсетях.

Жена артиста не стала раскрывать всех подробностей случившегося. Она лишь отметила, что будет скучать по любимому супругу.

«День прощания с Андреем сообщу со временем», - передает ее слова RT.

На прошлой неделе стало известно о ликвидации коллеги Павленко по сериалу - актера Василия Кухарского, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он получил тяжелое ранение в сентябре.