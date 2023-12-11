В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

В зоне СВО ликвидирован служивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Максим Крюков
14:28 11.12.2023
Супруга актера Андрея Павленко Дарья Орехова не стала раскрывать всех подробностей произошедшего.
В зоне СВО ликвидирован служивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

В зоне спецоперации ликвидирован украинский актер театра и кино Андрей Павленко, который снимался в сериале «Возвращение Мухтара». Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова в своих соцсетях.

Жена артиста не стала раскрывать всех подробностей случившегося. Она лишь отметила, что будет скучать по любимому супругу.

«День прощания с Андреем сообщу со временем», - передает ее слова RT.

На прошлой неделе стало известно о ликвидации коллеги Павленко по сериалу - актера Василия Кухарского, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он получил тяжелое ранение в сентябре.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:53 В стране и мире
Видео
Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради выполнения условий ЕС
13:40 В стране и мире
В Челябинске 8-летний мальчик провалился в яму с кипятком и попал в больницу
13:15 В стране и мире
Членов ОПГ задержали при ввозе драгоценностей на 23 млн рублей в Шереметьево
12:38 В стране и мире
Россия намерена на днях завершить эвакуацию граждан из сектора Газа
12:17 В стране и мире
Видео
Писатель Быков*: когда убивают русских, мне обидно, но претензий к Украине нет
Популярное
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
На серебряном жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Видео
Астроном Денисенко рассказал, как и когда можно увидеть звездопад Геминиды
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.