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Интернет-омбудсмен Мариничев разъяснил, как изменится работа Telegram после его признания иностранным

Елизавета Потейчук
11:41 21.01.2023
По мнению эксперта, признание мессенджера иностранным носит декларативный характер.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Rüdiger Wölk, imago-image, Globallookpress
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил «Звезде», как повлияет признание мессенджера Telegram иностранным и не подлежащим интеграции с банками на его работу. По словам уполномоченного, «мессенджер остается мессенджером», все платежные операции проходят через банки, а приложения для общения просто остаются каналом коммуникации.

«Я не думаю, что запреты или ограничения как-то радикально отразятся на взаимодействии с клиентской базой со стороны бизнеса. И в целом этот запрет носит декларативный характер, нежели как-то сильно повлияет на саму эту систему», - отметил Мариничев.

Согласно поправкам к закону «Об информации», сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Ранее эксперт рассказал, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями. По его словам, злоумышленники могут собирать значительные объемы данных, поэтому пользоваться режимом геолокации следует только при необходимости.

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