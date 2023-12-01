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Аксенов сообщил, что пять человек погибли из-за шторма в Крыму

Елизавета Кондрикова
11:36 01.12.2023
По словам главы республики, еще 12 человек пострадали, без света остаются 1 600 жителей.
Аксенов сообщил, что пять человек погибли из-за шторма в Крыму
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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В Крыму жертвами шторма, который ранее прошелся по югу России, стали пять человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам внеочередного заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 

«Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на данный момент еще 1 600 жителей республики остаются без света, еще вчера это число составляло 10 тысяч человек. Был организован подвоз воды. Всего в результате стихийного бедствия были затоплены 159 частных домов, к данному моменту 60 из них и еще два многоквартирных дома уже освобождены от воды.  

Накануне стало известно, что ущерб от шторма в регионе составил почти 40 млрд рублей. По словам министра чрезвычайных ситуаций Сергея Садаклиева, восстановительные работы на полуострове все еще продолжаются, сил и средств достаточно.

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