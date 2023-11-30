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Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла почти до 40 млрд рублей

Владимир Рубанов
18:29 30.11.2023
Без электричества сейчас остаются больше 10 тысяч человек.
Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла почти до 40 млрд рублей
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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Предварительная сумма ущерба от мощного шторма в Крыму составила 39,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

По его словам, восстановительные работы на полуострове продолжаются, сил и средств достаточно. Без электричества сейчас остаются больше 10 тысяч человек.

Сильнейший штормовой ветер в ночь на 27 ноября привел к подтоплениям в Крыму. Без света остались почти полмиллиона жителей полуострова. В 245 селах было нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью. Скорость ветра достигала 40 м/с - это больше 140 км/ч.

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