Членов ОПГ задержали при ввозе драгоценностей на 23 млн рублей в Шереметьево

В багаже 34-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, инспекторы нашли более 20 изделий из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

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Более 20 драгоценностей, среди которых серьги, кольца, браслеты, цепочки на сумму 23 млн рублей, изъяли у мужчины в московском аэропорту Шереметьево. О задержании подозреваемого в контрабанде, а также о выходе на организаторов поставок и сообщника сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным таможни, в багаже 34-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, инспекторы нашли изделия из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров. В дальнейшем таможенники задержали организатора поставок, 53-летнюю россиянку, и ее сообщника, 37-летнего гражданина Казахстана. В их элитных коттеджных домах были проведены обыски, изъяты документы.

Против всех членов группировки возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегических товаров. Два фигуранта заключены под стражу, один - под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Домодедово у приехавшего из ОАЭ гражданина Китая нашли в рюкзаке две пары швейцарских часов стоимостью шесть миллионов рублей, которые он купил для личного пользования.