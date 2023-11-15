Золотые часы с бриллиантами на 6 млн рублей нашли у гражданина КНР в Домодедово

Нарушитель заявил, что не знает русский язык, а также таможенных правил нашей страны.

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В московском аэропорту Домодедово у приехавшего из ОАЭ гражданина Китая нашли в рюкзаке две пары швейцарских часов стоимостью 6 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ФТС.

Двое роскошных наручных часов были найдены у иностранца при проверке в «зеленом» коридоре. У изделий была фирменная упаковка бренда Jaeger-LeCoultre, также мужчина имел при себе сертификаты к ним, однако часы задекларированы не были.

Нарушитель заявил, что не знает русский язык, а также таможенных правил нашей страны. По его словам, часы он купил для личного пользования.

«Таможенная экспертиза установила, что корпус изделий сделан из розового золота 750 пробы, безель усыпан бриллиантами, а стекло изготовлено из сапфира», - говорится в сообщении ФТС.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий. В таком случае ему может грозить лишение от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.