Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк украинских боевиков в зоне СВО
Минобороны России поделилось кадрами работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» ВКС России в зоне спецоперации.
Во время боевых вылетов летчики армейской авиации выпустили управляемые авиационные ракеты по военной технике противника. В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника националистов.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
В зоне СВО вертолеты Ка-52 часто работают в паре с Ми-28 либо Ми-24. Летают они в нескольких метрах от земли, чтобы не быть замеченными противником. Обычная скорость для таких машин - 300 километров в час.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов