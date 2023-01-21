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Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк украинских боевиков в зоне СВО

05:00 21.01.2023
Ка-52 и Ми-28 часто работают парами и, как правило, летают на малых высотах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России поделилось кадрами работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» ВКС России в зоне спецоперации.

Во время боевых вылетов летчики армейской авиации выпустили управляемые авиационные ракеты по военной технике противника. В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника националистов.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

В зоне СВО вертолеты Ка-52 часто работают в паре с Ми-28 либо Ми-24. Летают они в нескольких метрах от земли, чтобы не быть замеченными противником. Обычная скорость для таких машин - 300 километров в час.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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