Байден предложил Зеленскому 12 декабря встретиться в Белом доме
Президент США намерен обсудить продолжение поддержки Украины.
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Американский президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Встреча должна состояться в предстоящий вторник, 12 декабря.
Предполагается, что лидер США и глава киевского режима обсудят нужды Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, ранее появилась информация, что украинские власти пытаются организовать прямой разговор бывшего американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Такая активность якобы связано с тем, что экс-президент США фактически контролирует Палату представителей Конгресса, которая блокирует выделение средств Киеву.