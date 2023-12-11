Криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем

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Крупная криптовалютная биржа Binance Holdings с 31 января 2024 года прекратит поддерживать операции с российским рублем, сообщается на сайте компании. Отмечается, что на собственной p2p-платформе компании прекратятся все операции с рублем, его также не будут ставить в торговые пары.

Пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем на платформе CommEX без каких-либо комиссий. Для этого необходимо зарегистрироваться или войти в аккаунт CommEX и подключить его к аккаунту на Binance - то есть привязать учетные записи.

До 31 января 2024 года пользователи могут конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance.

Ранее в отношении криптобиржи Binance началось расследование на предмет незаконной помощи гражданам России в обходе санкций, инициированное Министерством юстиции США. По сообщениям ведомства, россиянин Феликс Медведев, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, открыл 8 организаций, через которые были проведены 1,3 тысячи переводов за рубеж.