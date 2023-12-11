После нападения овчарки на младенца в Новой Москве заведено дело по двум статьям

Ранее сообщалось, что домашняя собака набросилась на 3-месячного ребенка, который в этот момент находился в коляске.

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

После нападения овчарки на младенца в Новой Москве Следственный комитет возбудил уголовное по двум статьям. Об этом говорится в сообщении столичного СК.

Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка - статьи 118 и 156 УК РФ соответственно.

Все произошло 9 декабря в поселке Сосенское. Домашняя собака набросилась на 3-месячного грудничка, который в этот момент лежал в коляске.

Пострадавшего малыша доставили в больницу, медики зафиксировали у него большое количество телесных повреждений. По данным Telegram-канала Shot, в настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.