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Овчарка напала на спящего в коляске младенца в Москве

Алина Луговая
15:09 10.12.2023
По данным SHOT, мать оставила ребенка в коляске на улице на несколько минут с собакой семьи, а когда вернулась, увидела, как пес терзает ребенка.
Овчарка напала на спящего в коляске младенца в Москве
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Немецкая овчарка напала на трехмесячного младенца в поселении Сосенское. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что накануне 33-летняя мать оставила на несколько минут трехмесячного сына в коляске на улице возле дома вместе с собакой семьи, а когда вернулась, то увидела, что пес терзает ребенка на снегу.   

В результате из-за полученных ран живота, спины и ног ребенок попал в реанимацию. У младенца также диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее в Калуге во дворе жилого дома Стаффордширский бультерьер, которого хозяин оставил без присмотра, напал на двух детей - мальчика и девочку 10 лет. Мама школьницы рассказала, что после случившегося, девочке больно ходить - у нее рваные раны на ноге и на руке, наложено пять швов. Кроме того, теперь школьница боится выходить на улицу.

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