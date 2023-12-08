В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Затаившаяся как хищник «Акация» помогает штурмовикам на Южно-Донецком направлении

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
05:34 08.12.2023
Плотным огнем артиллеристы выбивают украинских боевиков из лесопосадок на Южно-донецком направлении, уничтожая их траншеи, блиндажи и военную технику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Под Никольским и Урожайным на Южно-Донецком направлении украинские боевики потеряли до 165 человек и американскую гаубицу М-777. Российские военнослужащие нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ.

Там же активно работают расчеты тяжелых гаубиц «Акация» группировки «Восток». Они прокладывают путь нашим штурмовым отрядам. На передовых позициях побывал корреспондент Роман Закурдаев.

Самоходная гаубица 2С3 «Акация» съезжает в лесопосадку, чтобы как хищник затаиться в природной маскировке  и выждать момент для удара. На подготовку к ведению огня у экипажа уходят считанные минуты.

До позиций противника около семи километров. Так, с дальних подступов артиллерия группировки войск «Восток» расчищает путь штурмовым группам.

Старший наводчик САУ «Акация» с позывным «Горец» рассказал, что бойцы стреляют осколками и кумулятивными снарядами. В последнее время работы было много, добавил он, и много техники подбили. Среди них были «Абрамсы» и «Леопарды».

Интенсивные бои сейчас идут в районе поселка Урожайное. Результативная работа артиллерии - глоток свежего воздуха для нашей пехоты. Плотным огнем артиллеристы выбивают украинских боевиков из лесопосадок, уничтожая их траншеи, блиндажи и военную технику.

После каждого выстрела работу гаубиц корректируют операторы беспилотников. Если вдруг погода нелетная, самоходки бьют по уже пристрелянным ориентирам .

«Круглосуточно работаем. Позиции меняем. С одной отстрелялись, перекатились на другую. Цель пришла - отработали», - сообщил командир САУ «Акация» с позывным «Лиман».

На замаскированной позиции в районе ожидания самоходки обычно долго не задерживаются. Едва экипаж успевает пополнить боекомплект, как поступает очередная боевая задача. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:08 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры прибывших из Газы в Москву эвакуированных детей
18:17 В стране и мире
Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента страны
18:09 В стране и мире
Видео
Директор фонда Пахмутовой назвал «небылицей» сердечный приступ у композитора
17:13 В стране и мире
В Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран
17:05 В стране и мире
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Популярное
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Момент стрельбы в брянской гимназии попал на видео
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.