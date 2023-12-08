Затаившаяся как хищник «Акация» помогает штурмовикам на Южно-Донецком направлении

Плотным огнем артиллеристы выбивают украинских боевиков из лесопосадок на Южно-донецком направлении, уничтожая их траншеи, блиндажи и военную технику.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Под Никольским и Урожайным на Южно-Донецком направлении украинские боевики потеряли до 165 человек и американскую гаубицу М-777. Российские военнослужащие нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ.

Там же активно работают расчеты тяжелых гаубиц «Акация» группировки «Восток». Они прокладывают путь нашим штурмовым отрядам. На передовых позициях побывал корреспондент Роман Закурдаев.

Самоходная гаубица 2С3 «Акация» съезжает в лесопосадку, чтобы как хищник затаиться в природной маскировке и выждать момент для удара. На подготовку к ведению огня у экипажа уходят считанные минуты.

До позиций противника около семи километров. Так, с дальних подступов артиллерия группировки войск «Восток» расчищает путь штурмовым группам.

Старший наводчик САУ «Акация» с позывным «Горец» рассказал, что бойцы стреляют осколками и кумулятивными снарядами. В последнее время работы было много, добавил он, и много техники подбили. Среди них были «Абрамсы» и «Леопарды».

Интенсивные бои сейчас идут в районе поселка Урожайное. Результативная работа артиллерии - глоток свежего воздуха для нашей пехоты. Плотным огнем артиллеристы выбивают украинских боевиков из лесопосадок, уничтожая их траншеи, блиндажи и военную технику.

После каждого выстрела работу гаубиц корректируют операторы беспилотников. Если вдруг погода нелетная, самоходки бьют по уже пристрелянным ориентирам .

«Круглосуточно работаем. Позиции меняем. С одной отстрелялись, перекатились на другую. Цель пришла - отработали», - сообщил командир САУ «Акация» с позывным «Лиман».

На замаскированной позиции в районе ожидания самоходки обычно долго не задерживаются. Едва экипаж успевает пополнить боекомплект, как поступает очередная боевая задача.