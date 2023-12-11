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Су-34 уничтожил украинских боевиков на Краснолиманском направлении

06:01 11.12.2023
Экипаж нанес удар фугасными авиационными бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России несут круглосуточное дежурство, выполняя вылеты с аэродрома базирования в зону проведения специальной операции. Так, в один из дней в ходе боевой работы летчики получил данные с координатами скопления националистов на Краснолиманском направлении.

Экипаж Су-34 нанес удар фугасными авиационными бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения ПВО противника. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Сегодня выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 000 метров, за облаками. Все прошло достаточно спокойно», -  рассказал пилот Олег.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи в зоне СВО. Они уничтожают живую силу и военные объекты врага.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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