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SHOT: блогер Лерчек возвращается в социальные сети

Елизавета Кондрикова
10:59 01.12.2023
Блогеры Валерия и Артем Чекалины погасили свой долг перед налоговой, выплатив 311 миллионов рублей.
SHOT: блогер Лерчек возвращается в социальные сети
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, скоро вернется к ведению своих социальных сетей, так как чета Чекалиных погасили все свои долги перед налоговой, выплатив 311 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

После того, как были выплачены все средства, с семьи Чекалиных был полностью снят «судебный бан» - ограничения на ведение блога.

Напомним, дело в отношении Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили еще в марте этого года. В ноябре стало известно о том, что блогеры выплатили задолженность перед налоговой в сумме 296 миллионов рублей. При этом имущество семьи все еще числилось, как арестованное.

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