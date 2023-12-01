SHOT: блогер Лерчек возвращается в социальные сети

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, скоро вернется к ведению своих социальных сетей, так как чета Чекалиных погасили все свои долги перед налоговой, выплатив 311 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

После того, как были выплачены все средства, с семьи Чекалиных был полностью снят «судебный бан» - ограничения на ведение блога.

Напомним, дело в отношении Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили еще в марте этого года. В ноябре стало известно о том, что блогеры выплатили задолженность перед налоговой в сумме 296 миллионов рублей. При этом имущество семьи все еще числилось, как арестованное.