Захарова ответила Бербок на ее претензии к Лаврову

Мария Захарова напомнила Анналене Бербок, что в прошлом году, когда Россию не пригласили на СМ ОБСЕ, ее не волновало отсутствие Сергея Лаврова.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила главе МИД Германии Анналене Бербок на ее претензии к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ранее Бербок посетовала на то, что Лавров появляется в зале, «только когда говорит сам, а не для того, чтобы слышать других».

«При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить - лишь находясь в зале», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Мария Захарова обратила внимание на тот факт, что в прошлом году главу МИД Германии не волновало отсутствие Лаврова, когда польское председательство вообще не направило России приглашения, пишет RT.

Накануне глава российской дипломатии благополучно прибыл в столицу Северной Македонии Скопье на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Это первый визит дипломата в европейскую страну с февраля 2022 года.