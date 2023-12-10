Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию Милея

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Инаугурация президента Аргентины Хавьера Милея пройдет без лидеров США и Израиля, которых в Буэнос-Айресе считают своими основными союзниками. В делегации из Вашингтона и Тель-Авива вошли министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм с посолом США Марком Стэнли и министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно также, что в состав израильской делегации вошла семья аргентинца, захваченного в заложники боевиками ХАМАС.

Напомним, что Хавьер Милей победил на президентских выборах, сделав ставку на сотрудничество с США и Израилем. Выступления Милея отличались экстравагантностью: однажды он взял в руки бензопилу и показал, как с ее помощью отрежет все лишнее, что мешает развитию Аргентины - в частности, он анонсировал сокращение госаппарата и приватизацию госкомпаний.

Ранее сообщалось, что Аргентина пригласила Россию на церемонию инаугурации Милея. Нашу делегацию возглавит посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он отметил, что Россию и Аргентину связывают 138 лет дипломатических отношений, и они носят «всепогодный характер».