Болгария стала самой несчастной страной ЕС по данным Евростата

По информации Евростата, Австрия является самой счастливой страной в блоке, а Болгария - самой несчастной.

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Евростат сообщил, какие страны Евросоюза являются самыми счастливыми, приведя статистические данные опросов, проведенных в каждой стране блока. О результатах исследования сообщил The Independent.

В публикации указано, что Австрия в 2022 году стала лидером, набрав 7,9 баллов из 10 в публикации Евростата «показателей качества жизни». В то же время самой несчастной страной признана Болгария, набравшая 5,6 баллов.

Второе место в рейтинге заняли Польша, Финляндия и Румыния (7,7 баллов). А на втором с конца месте оказалась Германия, которую немцы оценили на 6,5 баллов.

«Граждане ЕС, как правило, вполне удовлетворены своей жизнью в целом, набирая в среднем 7,1 балла из 10», - цитирует издание сообщение Евростата.

Ранее сообщалось о волне протестов в Европе на фоне наплыва мигрантов. Участники митингов выступили с требованием принять срочные меры.