Болгария стала самой несчастной страной ЕС по данным Евростата
Евростат сообщил, какие страны Евросоюза являются самыми счастливыми, приведя статистические данные опросов, проведенных в каждой стране блока. О результатах исследования сообщил The Independent.
В публикации указано, что Австрия в 2022 году стала лидером, набрав 7,9 баллов из 10 в публикации Евростата «показателей качества жизни». В то же время самой несчастной страной признана Болгария, набравшая 5,6 баллов.
Второе место в рейтинге заняли Польша, Финляндия и Румыния (7,7 баллов). А на втором с конца месте оказалась Германия, которую немцы оценили на 6,5 баллов.
«Граждане ЕС, как правило, вполне удовлетворены своей жизнью в целом, набирая в среднем 7,1 балла из 10», - цитирует издание сообщение Евростата.
Ранее сообщалось о волне протестов в Европе на фоне наплыва мигрантов. Участники митингов выступили с требованием принять срочные меры.