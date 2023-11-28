В странах ЕС проходят митинги, участники которых требуют от властей принять срочные меры.

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В Европе продолжаются протесты против наплыва мигрантов. Так, например, минувшей ночью во Франции на улицах Лиона агрессивно настроенная толпа крушила все, что попадалось на ее пути. Сотни активистов жгли файеры, исполняли «Марсельезу» и скандировали различные лозунги. Митингующие требуют от властей принять срочные меры.

В это время новые власти Нигера еще шире распахивают ворота для желающих попасть в Европу. Они отменили закон 2015 года, который был принят для пресечения контрабанды африканских мигрантов, следующих через страну в ЕС.

Серьезные беспорядки накрыли Ирландию после того, как от ножевых ранений, нанесенных мигрантом, пострадали трое детей и взрослые. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Ирландский боец Конор Макгрегор резко высказался против бездействия правительства.

«Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. Необходимые изменения», - написал спортсмен в соцсетях.

Тяжелая ситуация и в Великобритании. Там годовой показатель миграции достиг рекордных значений - свыше 650 тысяч человек. Способствует этому лояльная политика правительства. Нелегалов в стране бесплатно расселяют в роскошные гостиницы, начисляют ежемесячные пособия и отдают по квотам рабочие места.

«Мне совершенно ясно, что уровень миграции слишком высок. И его необходимо снизить до более устойчивого уровня. Опираясь на данные центра национальной статистики, мы можем заключить, что уровень миграции уже понижается. Но мы должны продолжать работу в этом направлении», - говорит британский премьер-министр Риши Сунак.

Заявление, которое не имеет ничего общего с реальностью, подчеркивает лишь бессилие западных властей. Открытость границ в Шенгенской зоне позволяет мигрантам свободно перемещаться по Европе без документов.

И эта тема разогревает внутренний конфликт. Пока Италия и Франция всеми силами пытаются перекрыть доступ к своим границами, те, кто стоит во главе Еврокомиссии, делают все ровно наоборот.

«В Европе нехватка рабочей силы и трудовых навыков достигла рекордного уровня. На других континентах миллионы людей стремятся работать и учиться. И мы должны сделать это безопасным, гуманным и взаимовыгодным способом», - говорит Урсула фон дер Ляйен.

Процесс переговоров в кабинетах Европарламента пока не приносит видимых результатов. И, чтобы провести долгожданную миграционную реформу, Европе, как минимум, необходимо вернуть былое единство.