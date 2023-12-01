Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до четырех тысяч «квадратов»
Площадь пожара на крупнейшем в регионе вещевом оптово-розничном рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«Тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня», - добавили в ведомстве.
Корреспондент «Звезды» сообщает, что пожар пошел вглубь рынка, на месте работает огромное количество пожарных расчетов, техники и сотрудников полиции. Они помогают оцепить территорию парковки для работы спасателей и координируют толпу продавцов, отчаянно пытавшихся спасти свой товар.
Пожару присвоен третий ранг, предварительно, пострадавших и погибших нет. Крупный пожар на рынке локализован.
Рынок «Темерник» находится по адресу улица Миронова, 12/5 и известен ростовчанам под названием «Белый Темер». Оптовая база уже горела в 2017 году, тогда пожар охватил 6 000 квадратных метров. Причину возгорания тогда установить не удалось.