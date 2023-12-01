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Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до четырех тысяч «квадратов»

Ирина Егорова
Ярослава Коценко
00:50 01.12.2023
На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники полиции и наряды ДПС. Они помогают оцепить территорию и координируют толпу продавцов, которые отчаянно пытаются спасти свой товар.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Площадь пожара на крупнейшем в регионе вещевом оптово-розничном рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. 

«Тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня», - добавили в ведомстве.

Корреспондент «Звезды» сообщает, что пожар пошел вглубь рынка, на месте работает огромное количество пожарных расчетов, техники и сотрудников полиции. Они помогают оцепить территорию парковки для работы спасателей и координируют толпу продавцов, отчаянно пытавшихся спасти свой товар.

Пожару присвоен третий ранг, предварительно, пострадавших и погибших нет. Крупный пожар на рынке локализован

Рынок «Темерник» находится по адресу улица Миронова, 12/5 и известен ростовчанам под названием «Белый Темер».  Оптовая база уже горела в 2017 году, тогда пожар охватил 6 000 квадратных метров. Причину возгорания тогда установить не удалось.

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