Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 1 500 квадратных метров

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до 1 500 квадратных метров, сообщил корреспондент «Звезды». Группировка МЧС увеличена до 113 человек, на месте работает 33 единицы техники.

На рынке по адресу улица Миронова, 12/5 горят торговые ряды. Ранее пожару присвоили третий, повышенный, номер сложности.

На кадрах с рынка видно, что торговцы пытаются спасти от огня товары. Информации о пострадавших и причинах пожара на этот час нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.