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Смертоносный вихрь: как «Мста-С» бьют по позициям националистов в зоне спецоперации

10:48 02.01.2023
Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику украинских националистов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов САУ «Мста-С» группировки «Отважные». Артиллерия Центрального военного округа наносит поражение противнику с разных направлений, постоянно меняя места огневых рубежей. Точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотников.

Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику украинских националистов. Вместе с тем они выполняют огневое прикрытие действий сухопутных войск.

Ранее «Звезда» показала боевую работу РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации. После двух стартовых выстрелов - в укрытие. Оттуда видно, как установка выпускает полный пакет.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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