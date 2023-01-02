Смертоносный вихрь: как «Мста-С» бьют по позициям националистов в зоне спецоперации
Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов САУ «Мста-С» группировки «Отважные». Артиллерия Центрального военного округа наносит поражение противнику с разных направлений, постоянно меняя места огневых рубежей. Точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотников.
Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику украинских националистов. Вместе с тем они выполняют огневое прикрытие действий сухопутных войск.
Ранее «Звезда» показала боевую работу РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации. После двух стартовых выстрелов - в укрытие. Оттуда видно, как установка выпускает полный пакет.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.