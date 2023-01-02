Армия Армия Армия

Раздавить нацистов 280 килограммами: боевая работа РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

05:00 02.01.2023
Нужно направить и подать в ствол «Урагана» боеприпасы - этим занимается целое отделение тяги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Расчет «Ураганов» только что получил приказ: уничтожить вражеское укрепление. Оно находится в 15 километрах. Срок - один час. Первым делом «Ураган» прибывает в полевой пункт хранения ракетно-артиллерийского вооружения для зарядки полного пакета снарядов.

«Вес одного реактивного снаряда 280 килограммов. Расчет даже из десяти человек вручную его не поднимет. Поэтому в "Ураган" боеприпасы подает транспортно-заряжающая машина, на которую установлен специальный кран», - показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Но без помощи человека даже данный универсальный кран работать не будет. Боеприпасы нужно направить и подать в ствол. Этим занимается целое отделение тяги. Сам процесс, который ими уже доведен до автоматизма, сравнивают с простым приемом пищи.

«В зоне СВО нахожусь уже десять месяцев. На специальной технике - уже более десяти лет. Хорошо отточенные навыки дали уже свои показатели. В день приходилось заряжать более десяти раз, даже в дневное и ночное время суток. Заряжание происходит по принципу, как вы кушаете, готов объяснить так же. Так же ложка в рот - так же и ракета в направляющую трубу заряжается, очень легко и просто», - пояснил командир отделения тяги с позывным «Чача».

© ТРК "Звезда"

На заряжание полного пакета уходит чуть больше 15 минут. Дальше РСЗО отправляется на стартовую позицию. Там уже ждет топогеодезист с позывным «Добик». Он дает расчету дирекционный угол и направляет орудие. Туман, который стоит последнюю неделю, проблемой не стал.

«Я ориентирую с помощью буссоли. Мне погода не мешает - мне ориентиры видно прекрасно. Я ориентир себе нахожу, ориентируюсь свободно. Угол кидаю - стреляем», - рассказал оператор-топогеодезист с позывным «Добик» .

Спустя пять минут командир установки докладывает, что «Ураган» к бою готов. Расчет получил координаты цели от беспилотника объективного контроля. Заряжен полный пакет осколочно-фугасных снарядов, которые способны поразить цель на площади одного футбольного поля.

После двух стартовых выстрелов - в укрытие. Оттуда видно, как установка выпускает полный пакет. Разведка доложила, что цель поражена успешно. Расчет меняет позицию для нанесения нового прицельного удара.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Любят, скучают и ждут: родные связались с участниками СВО через телемост
20:41 В стране и мире
На инаугурации избранного президента Бразилии задержали мужчину с взрывным устройством
17:51 В стране и мире
Итальянский журналист предложил перенести памятник Суворову из Одессы под Милан
16:09 В стране и мире
Видео
В Новосибирске залетевший на балконы фейерверк поджег две квартиры
23:47 В стране и мире
Украина выпустила девять снарядов «натовского» калибра по Донецку и Горловке
Популярное
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
Швыдкой рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.