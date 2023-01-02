Армия Раздавить нацистов 280 килограммами: боевая работа РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации Нужно направить и подать в ствол «Урагана» боеприпасы - этим занимается целое отделение тяги. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Расчет «Ураганов» только что получил приказ: уничтожить вражеское укрепление. Оно находится в 15 километрах. Срок - один час. Первым делом «Ураган» прибывает в полевой пункт хранения ракетно-артиллерийского вооружения для зарядки полного пакета снарядов. «Вес одного реактивного снаряда 280 килограммов. Расчет даже из десяти человек вручную его не поднимет. Поэтому в "Ураган" боеприпасы подает транспортно-заряжающая машина, на которую установлен специальный кран», - показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак. Но без помощи человека даже данный универсальный кран работать не будет. Боеприпасы нужно направить и подать в ствол. Этим занимается целое отделение тяги. Сам процесс, который ими уже доведен до автоматизма, сравнивают с простым приемом пищи. «В зоне СВО нахожусь уже десять месяцев. На специальной технике - уже более десяти лет. Хорошо отточенные навыки дали уже свои показатели. В день приходилось заряжать более десяти раз, даже в дневное и ночное время суток. Заряжание происходит по принципу, как вы кушаете, готов объяснить так же. Так же ложка в рот - так же и ракета в направляющую трубу заряжается, очень легко и просто», - пояснил командир отделения тяги с позывным «Чача». © ТРК "Звезда" На заряжание полного пакета уходит чуть больше 15 минут. Дальше РСЗО отправляется на стартовую позицию. Там уже ждет топогеодезист с позывным «Добик». Он дает расчету дирекционный угол и направляет орудие. Туман, который стоит последнюю неделю, проблемой не стал. «Я ориентирую с помощью буссоли. Мне погода не мешает - мне ориентиры видно прекрасно. Я ориентир себе нахожу, ориентируюсь свободно. Угол кидаю - стреляем», - рассказал оператор-топогеодезист с позывным «Добик» . Спустя пять минут командир установки докладывает, что «Ураган» к бою готов. Расчет получил координаты цели от беспилотника объективного контроля. Заряжен полный пакет осколочно-фугасных снарядов, которые способны поразить цель на площади одного футбольного поля. После двух стартовых выстрелов - в укрытие. Оттуда видно, как установка выпускает полный пакет. Разведка доложила, что цель поражена успешно. Расчет меняет позицию для нанесения нового прицельного удара. Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика