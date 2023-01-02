Раздавить нацистов 280 килограммами: боевая работа РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Расчет «Ураганов» только что получил приказ: уничтожить вражеское укрепление. Оно находится в 15 километрах. Срок - один час. Первым делом «Ураган» прибывает в полевой пункт хранения ракетно-артиллерийского вооружения для зарядки полного пакета снарядов.
«Вес одного реактивного снаряда 280 килограммов. Расчет даже из десяти человек вручную его не поднимет. Поэтому в "Ураган" боеприпасы подает транспортно-заряжающая машина, на которую установлен специальный кран», - показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.
Но без помощи человека даже данный универсальный кран работать не будет. Боеприпасы нужно направить и подать в ствол. Этим занимается целое отделение тяги. Сам процесс, который ими уже доведен до автоматизма, сравнивают с простым приемом пищи.
«В зоне СВО нахожусь уже десять месяцев. На специальной технике - уже более десяти лет. Хорошо отточенные навыки дали уже свои показатели. В день приходилось заряжать более десяти раз, даже в дневное и ночное время суток. Заряжание происходит по принципу, как вы кушаете, готов объяснить так же. Так же ложка в рот - так же и ракета в направляющую трубу заряжается, очень легко и просто», - пояснил командир отделения тяги с позывным «Чача».