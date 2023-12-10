Пленный ВСУ рассказал, что их подразделение по утрам читало «Молитву националиста»

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Попавший в плен к российским военнослужащим украинский боевик - Антон, главный сержант, командир отделения инженерно-саперного взвода, рассказал, придерживались ли в его подразделении идеологии батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Он рассказал, что утро при построении они начинали с прочтения «Молитвы националиста».

«Как таковой, в принципе... Мы там с утра читали "Молитву националиста". Не с первого дня, я там, не помню, может месяцев семь уже прослужили и нам сказали, что с утра на построении читать молитву. Как сама идеология... Да в принципе, как-то у нас ее и не было. Ну то есть как там у них, я не знаю. У нас обычная часть, но идеологии самого "Азова"* не было», - пояснил он.

После этого украинский военный по памяти частично зачитал вышеупомянутую молитву. На вопрос, был ли он подписан на какие-то сообщества в Telegram или Tik Tok, ответил отрицательно, добавив, что в его телефоне было только то, что присылали в общей группе их подразделения.

«В телефоне было только то, что в общей группе нам кидали, какие-то видосики. Потом Толик создал в Telegram-канале это "Азов* ССО Харьков", сейчас это уже 97-й батальон. На (канал. - Прим. ред.) самого "Азова"* подписан не был, но нашего подразделения... Там только показывали посты, Толик делал, как отработали дронщики, такие короткие видосики, там много всякого было», - сообщил главный сержант ВСУ.

Он добавил, что их подразделение создавал бывший "азовец"* - командир их части.

«Ну, это большой батальон. С мая прошлого года по июнь этого года. Лично именно с самим батальоном "Азов"* мы никогда вообще не работали. Это только командир нашей части, Анатолий Сидоренко, он создавал это подразделение, он - бывший "азовец"*», - рассказал Антон.

Украинский военнопленный ответил утвердительно на вопрос, были ли у них какие-то поддерживающие корпоративную идентичность картинки. По его словам, у них висел флаг, и торты, которые дарили именинникам в подарок, «все были с нашим флагом, с шевроном: три меча - Азов*, Харьков, ССО».

Как сообщалось ранее, военнопленный Петр Щербатый рассказал об условиях службы в рядах ВСУ и о том, что командиры называют бойцов одноразовыми.

Он сказал, что его мобилизовали в паспортном столе, туда он приехал за новым удостоверением личности. Окружили военные, надели наручники и увезли силой, когда он отверг их предложение поехать в военкомат.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.