В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пленный ВСУ рассказал, что их подразделение по утрам читало «Молитву националиста»

Марина Крижановская
Алина Пчелинцева
04:29 10.12.2023
Украинский пленный поделился информацией, что их подразделение создавал бывший «азовец»*. Они использовали символику с изображением трех мечей, символизирующих имена «Азов*, Харьков, ССО».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Попавший в плен к российским военнослужащим украинский боевик - Антон, главный сержант, командир отделения инженерно-саперного взвода, рассказал, придерживались ли в его подразделении идеологии батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Он рассказал, что утро при построении они начинали с прочтения «Молитвы националиста».

«Как таковой, в принципе... Мы там с утра читали "Молитву националиста". Не с первого дня, я там, не помню, может месяцев семь уже прослужили и нам сказали, что с утра на построении читать молитву. Как сама идеология... Да в принципе, как-то у нас ее и не было. Ну то есть как там у них, я не знаю. У нас обычная часть, но идеологии самого "Азова"* не было», - пояснил он.

После этого украинский военный по памяти частично зачитал вышеупомянутую молитву. На вопрос, был ли он подписан на какие-то сообщества в Telegram или Tik Tok, ответил отрицательно, добавив, что в его телефоне было только то, что присылали в общей группе их подразделения.

«В телефоне было только то, что в общей группе нам кидали, какие-то видосики. Потом Толик создал в Telegram-канале это "Азов* ССО Харьков", сейчас это уже 97-й батальон. На (канал. - Прим. ред.) самого "Азова"* подписан не был, но нашего подразделения... Там только показывали посты, Толик делал, как отработали дронщики, такие короткие видосики, там много всякого было», - сообщил главный сержант ВСУ.

Он добавил, что их подразделение создавал бывший "азовец"* - командир их части.

«Ну, это большой батальон. С мая прошлого года по июнь этого года. Лично именно с самим батальоном "Азов"* мы никогда вообще не работали. Это только командир нашей части, Анатолий Сидоренко, он создавал это подразделение, он - бывший "азовец"*», - рассказал Антон.

Украинский военнопленный ответил утвердительно на вопрос, были ли у них какие-то поддерживающие корпоративную идентичность картинки. По его словам, у них висел флаг, и торты, которые дарили именинникам в подарок, «все были с нашим флагом, с шевроном: три меча - Азов*, Харьков, ССО».

Как сообщалось ранее, военнопленный Петр Щербатый рассказал об условиях службы в рядах ВСУ и о том, что командиры называют бойцов одноразовыми.

Он сказал, что его мобилизовали в паспортном столе, туда он приехал за новым удостоверением личности. Окружили военные, надели наручники и увезли силой, когда он отверг их предложение поехать в военкомат.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:51 В стране и мире
Видео
Из Египта вылетел самолет МЧС с эвакуированными из Газы россиянами
01:27 В стране и мире
Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне о ситуации вокруг Эссекибо
21:57 В стране и мире
В Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ
17:15 В стране и мире
Видео
Путин обратился к юнармейцам на слете «Славы Героев - будем достойны!»
17:20 В стране и мире
Миллион рублей получит семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.