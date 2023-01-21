Российский боец, уведя подчиненных в бомбоубежище, в одиночку спас товарища из-под завалов

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Капитан Илья Капитонов командовал сводным инженерно-позиционным отрядом. Под его командованием отряд неоднократно выполнял задачи по перемещению пункта управления в новые районы в процессе освобождения территорий от украинских националистов.

В один из дней украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с ВС РФ территориями, подвергли позиции российских войск минометному обстрелу. Действуя смело и решительно, Илья Капитонов оперативно организовал перемещение командного пункта в безопасный район.

Благодаря профессионализму капитана Капитонова отряд без потерь среди личного состава и техники переместил командный пункт в новый район.

Спустя несколько дней отряд под командованием капитана Капитонова подвергся массированному обстрелу противника с использованием РСЗО HIMARS. Илья понял, что противник откроет повторный огонь по району сосредоточения отряда, решил срочно переместить подчиненных в бомбоубежище.

При этом сам командир лично выдвинулся на боевую позицию, где под завалами оказался его подчиненный, несший караульную службу. Илья вытащил товарища из-под завалов, оказал пострадавшему первую помощь и впоследствии организовал его эвакуацию в медицинское учреждение.

Ранее Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8. Один из них был сбит в Херсонской области, другой - в Харьковской.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов