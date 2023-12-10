Из Египта вылетел самолет МЧС с эвакуированными из Газы россиянами

Это уже одиннадцатый рейс с эвакуированными из сектора Газа гражданами РФ и их семьями.

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Спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газы гражданами РФ и их родственниками вылетел из аэропорта Каира, об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Он должен приземлиться через несколько часов в Москве.

«Одиннадцатый борт ведомства вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей в Москву», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты МЧС России в Египте продолжают принимать граждан РФ, прошедших через КПП «Рафах» из сектора Газа. Россиян единой колонной направляют в Каир, где сотрудники ведомства оказывают им всестороннюю помощь.

Ранее сообщалось о группе из 133 россиян, которые прошли через КПП «Рафах» со стороны сектора Газа в Египет. Пресс-служба МЧС России сообщила, что их в ближайшее время доставят в Москву.