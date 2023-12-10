В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боевики ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка

Анастасия Бобылева
02:31 10.12.2023
В этом же шиномонтаже при предыдущей атаке боевиков пострадал один из сотрудников.
Боевики ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
Читайте нас на:

Украинский дрон-камикадзе попал в шиномонтаж в Петровском районе Донецка. Ранее при другой атаке боевиков в этот шиномонтаж уже попадал беспилотник, из-за чего пострадал один из сотрудников.

Другая сотрудница сервиса рассказала, что ее коллега, который был ранен, продолжает  ходить на работу, несмотря на то, что у него осколок в груди и повреждения на обеих ногах. Об этом она сообщила корреспонденту РИА Новости.

«Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает ходит», - цитирует сотрудницу шиномонтажа агентство.

Как отметил другой сотрудник, рядом с сервисом нет военных объектов. При этом обстрелы со стороны боевиков продолжаются.

Ранее сообщалось, что за последние сутки украинские националисты обстреляли населенные пункты ДНР 18 раз, выпустив 48 боеприпасов. Были повреждены два жилых дома, также известно, что семь жилых жителей пострадали от вражеских атак.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:57 В стране и мире
В Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ
17:15 В стране и мире
Видео
Путин обратился к юнармейцам на слете «Славы Героев - будем достойны!»
17:20 В стране и мире
Миллион рублей получит семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки
14:57 В стране и мире
Леониду Агутину сделали операцию после обнаружения блуждающего тромба
14:36 В стране и мире
Путин поблагодарил главу Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы
Популярное
Глава Минфина Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом по финграмотности
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.