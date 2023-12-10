Боевики ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка

В этом же шиномонтаже при предыдущей атаке боевиков пострадал один из сотрудников.

© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинский дрон-камикадзе попал в шиномонтаж в Петровском районе Донецка. Ранее при другой атаке боевиков в этот шиномонтаж уже попадал беспилотник, из-за чего пострадал один из сотрудников.

Другая сотрудница сервиса рассказала, что ее коллега, который был ранен, продолжает ходить на работу, несмотря на то, что у него осколок в груди и повреждения на обеих ногах. Об этом она сообщила корреспонденту РИА Новости.

«Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает ходит», - цитирует сотрудницу шиномонтажа агентство.

Как отметил другой сотрудник, рядом с сервисом нет военных объектов. При этом обстрелы со стороны боевиков продолжаются.

Ранее сообщалось, что за последние сутки украинские националисты обстреляли населенные пункты ДНР 18 раз, выпустив 48 боеприпасов. Были повреждены два жилых дома, также известно, что семь жилых жителей пострадали от вражеских атак.