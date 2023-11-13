Украинские власти пытаются организовать переговоры Трампа и Зеленского

В Киеве обеспокоены тем, что республиканцы блокируют выделение средств.

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Украинские власти пытаются организовать прямой разговор бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Это якобы связано с тем, что предыдущий американский лидер фактически контролирует Палату представителей Конгресса, которая блокирует выделение средств Киеву.

«На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», - утверждается в публикации.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что завершит конфликт между Россией и Украиной, если победит на выборах президента США в 2024 году. Это уже не первое его подобное обещание, сделанное за последнее время.

Так, бывший американский лидер говорил о намерении в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы договориться о конце противостояния.