Сильные взрывы прогремели в Павлограде и Киеве

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Серия взрывов прогремела в украинском Павлограде утром 8 декабря.

Как свидетельствуют украинские сервисы мониторинга, за некоторое время до взрывов сработала система оповещения в Днепропетровской области, в Павлограде включили сирены воздушной тревоги.

О последствиях взрывов информация не поступала.

По данным мониторинговых пабликов, утром воздушную тревогу объявили также в восточной и центральной частях Украины, включая Киев с окрестностями - в Киеве и Киевской области также зафиксированы взрывы.

Город Павлоград находится в Западном Донбассе. Накануне в местном горсовете обсуждался вопрос о переименовании города, названного в 1784 году в честь сына императрицы Екатерины II - будущего российского императора Павла I. Депутаты горсовета 7 декабря отклонили обращение о переименовании, установив, что, по данным историков, город был назван в честь небесного покровителя Павла Петровича святого апостола Павла и поэтому не нуждается в переименовании в соответствии с законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».