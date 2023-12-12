Артиллеристы отряда «Барс-8» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

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Артиллеристы добровольческого подразделения «Барс-8» 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) огнем из 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили замаскированный опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении. Операторы беспилотного летательного аппарата зафиксировали точность попаданий



Для обнаружения позиций противника и корректировки огня артиллерии российские бойцы применяют мобильные группы разведки. Военнослужащие на быстроходных квадроциклах повышенной проходимости выдвигаются максимально близко к украинским позициям. Двойка разведчиков, прикрывая друг друга, поднимает в воздух БПЛА, который ведет разведку над территорией противника, выявляются опорные пункты ВСУ, орудия, техника и скопления личного состава. Кроме того группы разведки занимаются передачей координат артиллерийским расчетам для поражения выявленных целей.



После того, как артиллерийский расчет 152-мм орудия Д-20 получил необходимые разведывательные данные, орудие было наведено по координатам и уничтожило назначенные цели. В зависимости от дальности и характера цели стрельба ведется из различных орудий.



Поразив все назначенные цели, расчеты минометов и гаубиц маскируют свои орудия и отходят в укрытия, чтобы не допустить поражения личного состава в случае ведения противником контрбатарейного огня.

Ранее мы показывали, как расчет гаубицы Д-20 разнес укрепления украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Буксируемая пушка- гаубица Д-20 калибром 152 миллиметра может поразить цель на расстоянии до 24 километров.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.