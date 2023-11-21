Расчет гаубицы Д-20 разнес укрепления боевиков на Краснолиманском направлении

Дальнобойное орудие буксируемая пушка- гаубица Д-20 имеет калибр 152 миллиметра и способно дотянуться до цели за 17 километров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В деле - расчет пушки- гаубицы Д-20 Центрального военного округа. Артиллеристы наносят удары по укреплениям боевиков на Краснолиманском направлении. Огонь корректируют разведчики - по радиостанции дают поправки.

Возле гаубицы остаются командир и наводчик. Другие номера расчета уходят в укрытие. После выстрела они возвращаются, убирают гильзу и заново заряжают орудие.

Точность координат, опыт и слаженность работы приобретенные в ходе СВО - вот, что помогает расчету действовать эффективно. Боец с позывным Дэр в этих лесах недавно. В зону проведения спецоперации попал два месяца назад. Но уже точно понял: работать нужно, как единый механизм.

152-х миллиметровая буксируемая пушка - гаубица Д-20 - орудие дальнобойное. Способно дотянуться до цели за 17 километров. При этом подготовленный расчет может производить до 5 выстрелов в минуту.

До огневых точек противника около 12 километров. Задача артиллеристов на этом направлении бить по опорным пунктам, движущимся целям и минометам врага.

Пока на земле идет активная работа, за небом внимательно следит разведка.

Противник пытается вычислить позиции наших артиллеристов. Но они уже успели выучить его повадки.

«В основном это - наблюдение с воздуха. Вот оборудовали укрытие. Массетями все закрыли, чтобы враг нас более-менее меньше видел», - рассказал военнослужащий с позывным Кот.

Есть попадания по противнику. Лесопосадки на Краснолиманском направлении. За поражением следит уже наш дрон-разведчик. И снаряды ложатся точно в цель.

Ранее мы показывали, как гаубицы Д-30 ударили по позициям украинских боевиков под Работино. Несмотря на свой относительно малый размер и калибр гаубица Д-30 обладает высокой точностью.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.