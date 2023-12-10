Ассистент Пригожина сообщил, что причины внеплановой госпитализации продюсера он еще сам не знает.

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Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали. Об этом сообщил директор продюсерского центра и первый ассистент Станислав Калинкин.

«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», - сказал ассистент продюсера.

Сам Пригожин сообщил «РИА Новости», что ему неудобно разговаривать, так как будут ставить капельницу.

В беседе со «Звездой» продюсер заявил, что пока не готов прокомментировать ситуацию.

Ранее экстренно госпитализировали певца Леонида Агутина. Он обратился за медпомощью из-за сильных болей в ноге, думал, что растяжение, а врачи нашли блуждающий тромб. Агутину сделали операцию.