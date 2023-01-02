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Дальняя авиация в 2023 году будет совершенствовать навыки эксплуатации АСУ и вооружения

14:24 02.01.2023
Отмечено, что будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.
Дальняя авиация в 2023 году будет совершенствовать навыки эксплуатации АСУ и вооружения
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В 2023 году дальняя авиация будет совершенствовать навыки эксплуатации автоматизированных систем управления и вооружения. Об этом проинформировал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш и добавил, что российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции на Украине в 2023 году. 

Главными задачами на текущий год для дальней авиации, по словам Кобылаша, остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники. Кроме того, внимание будет уделяться формированию высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствованию системы материально-технического обеспечения, а также качественной подготовке органов военного управления.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», - цитирует Министерство обороны России слова Кобылаша.

Командующий дальней авиацией добавил, что все эти задачи будут решаться в ходе участия дальней авиации в спецоперации на Украине.

Ранее авиастроители передали Минобороны новые самолеты пятого поколения Су-57. В ОАК сообщили, что самолеты, запланированные к передаче российскому оборонному ведомству в следующем году, уже находятся в производстве.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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