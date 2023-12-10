Дело о покушении на убийство возбудили после драки с поножовщиной в московском ТЦ

Уголовное дело завели против 21-летнего участника конфликта, который пырнул в живот своего 26-летнего оппонента.

© Фото: moscowproc Telegram

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после поножовщины в торговом центре «Калейдоскоп» на северо-западе столицы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Действия мужчины 2002 г.р., который нанес ножевое ранение в область живота 26-летнему пострадавшему, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», - следует из сообщения прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в результате конфликта два человека получили ножевые ранения, пострадавших госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Конфликт произошел в воскресенье между охранниками торгового центра и, по одним данным, сотрудниками барбершопа, по другим - посетителями.

Ранее на юго-востоке Москвы произошла драка с участием более 20 человек. Четверо из них пострадали.