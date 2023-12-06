На юго-востоке произошла драка с участие свыше 20 человек

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Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы. В ней участвовали свыше 20 человек. Инцидент произошел на улице Угрешская. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о конфликте поступило примерно в 19 часов. Туда направились сотрудники полиции, им удалось пресечь противоправные действия.

«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате конфликта четыре человека получили телесные повреждения», - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что четверо пострадавших были госпитализированы.

Правоохранители для проверки на причастность к произошедшему нескольких граждан доставили в отдел.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего конфликта.