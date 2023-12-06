На юго-востоке произошла драка с участие свыше 20 человек
Четверо участников драки получили ранения. Согласно предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы. В ней участвовали свыше 20 человек. Инцидент произошел на улице Угрешская. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.
Сообщение о конфликте поступило примерно в 19 часов. Туда направились сотрудники полиции, им удалось пресечь противоправные действия.
«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате конфликта четыре человека получили телесные повреждения», - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что четверо пострадавших были госпитализированы.
Правоохранители для проверки на причастность к произошедшему нескольких граждан доставили в отдел.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего конфликта.