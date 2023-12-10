В НАТО заявили, что все соседи Румынии войдут в «семью» альянса

По словам Джоанэ, у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы.

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Восточная граница Запада скоро сдвинется, поскольку все соседние с Румынией страны «станут частью евроатлантической семьи». Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

«Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы», - приводит радио Sputnik слова Джоанэ.

При этом заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса добавил, что в ближайшие годы частью евроатлантической семьи станут Украина, Молдавия, Грузия и Балканы.

«Румыния больше не будет восточной границей Запада», - сказал он.

Джоанэ также отметил, что этот процесс является сложным, но необратимым. По его мнению, украинский конфликт оказывает существенное влияние на геополитические изменения в регионе.

Ранее американская газета The New York Times писала о риске развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти. С такими опасениями по поводу перспектив Североатлантического альянса поделились европейские дипломаты с изданием.