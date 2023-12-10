NYT: в Европе заявили о риске развала НАТО из-за прихода Трампа к власти

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Дальнейшая судьба Североатлантического альянса под большим вопросом, если США выйдет из блока в случае возвращения бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом. Европейские дипломаты поделились своими опасениями по поводу перспектив НАТО с The New York Times.

«В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу США из НАТО», - заявил сказал верховный главнокомандующий НАТО с 2009 по 2013 годы, адмирал ВМС в отставке Джеймс Г. Ставридис.

Выход США из НАТО чреват, по мнению экспертов, развалом блока и отказом Америки от помощи Европе.

«Дональд Трамп ясно дал понять, что рассматривает НАТО как средство, которое тратит американские ресурсы нахлебниками», - отмечено в публикации.

В материалах президентской кампании Трампа особо отмечено его стремление «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который начался под его администрацией».

Ранее сообщалось о прошедшей в Брюсселе встрече глав МИД стран НАТО, на которой обсуждалась ситуация в зоне украинского конфликта и на Балканах.