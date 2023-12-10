Органы ПДН начали проверку по факту растерзания овчаркой младенца в Новой Москве

© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку нападения овчарки на трехмесячного ребенка в Новой Москве. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

«Подразделение по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции ОВД по ТиНАО проводит проверку по факту получения телесных повреждений грудным ребенком. Три месяца ему, в августе он родился», - сообщили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что в Новой Москве в поселении Сосенское овчарка вытащила из коляски и растерзала на снегу трехмесячного младенца. У ребенка рваные раны на животе, ногах и спине. Женщина в возрасте 33-х лет оставила младенца в коляске на улице на несколько минут, а сама зашла в дом. Рядом с ребенком оставалась собака семьи.

В SHOT добавили, что трехлетнюю овчарку увезут в питомник, а затем ее заберет заводчик. По словам матери, собака гуляла на участке без поводка, поскольку ранее никакой агрессии не проявляла. Ребенка прооперировали, но он остается в стабильно тяжелом состоянии.