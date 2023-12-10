Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Газе
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа во время телефонного разговора. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер подтвердил принципиальную позицию России по неприятию и осуждению терроризма во всех его проявлениях. При этом, по словам Путина, важно, чтобы это не приводило к настолько тяжелым последствиям для мирных граждан.
«Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», - говорится в сообщении Кремля.
В Кремле также отметили заинтересованность двух стран по вопросам эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых ХАМАС граждан Израиля.
Стороны условились о продолжении контактов.
Как отмечал израильский новостной портал «0404», это первый разговор лидеров после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, он длился 50 минут.
Ранее стало известно, что число погибших гражданских лиц в Газе превысило 17 тысяч. Резолюция ОАЭ по прекращению огня в секторе Газа была заблокирована США.