В Калуге девочка после нападения собаки с трудом ходит и боится выходить из дома

Мама пострадавшего ребенка убеждена, что собаку нужно усыпить, потому что она бросается на детей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мама девочки, пострадавшей при нападении собаки в Калуге, рассказала в беседе со «Звездой» о произошедшем, а также о состоянии ребенка.

Напомним, все произошло 9 ноября на Минской улице во дворе жилого дома. Стаффордширский бультерьер, которого хозяин оставил без присмотра, напал на двух детей - мальчика и девочку 10 лет. Оба школьника получили раны.

Момент нападения на девочку попал на камеры наблюдения, установленные у подъезда. Впоследствии запись предоставили нашему телеканалу.