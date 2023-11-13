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В Калуге девочка после нападения собаки с трудом ходит и боится выходить из дома

Анна Назайкина
15:25 13.11.2023
Мама пострадавшего ребенка убеждена, что собаку нужно усыпить, потому что она бросается на детей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мама девочки, пострадавшей при нападении собаки в Калуге, рассказала в беседе со «Звездой» о произошедшем, а также о состоянии ребенка.

Напомним, все произошло 9 ноября на Минской улице во дворе жилого дома. Стаффордширский бультерьер, которого хозяин оставил без присмотра, напал на двух детей - мальчика и девочку 10 лет. Оба школьника получили раны.

Момент нападения на девочку попал на камеры наблюдения, установленные у подъезда. Впоследствии запись предоставили нашему телеканалу.

© ТРК «Звезда»

Жительница Калуги Светлана в момент происшествия находилась на работе. Дочка позвонила ей и с «криками, плачами, в истерике» сообщила, что ее покусала собака. Впоследствии пострадавшая рассказала, что гуляла с подружками, когда появилась агрессивная лающая собака.

«Все врассыпную. Кира сначала запрыгнула на лавочку, потом побежала, собака на нее бросалась, за ней бежала... Искала, кто бы мог ей помочь... Собака ее оббежала и набросилась», - пересказала слова девочки женщина.

Видео с моментом нападения на ребенка Светлана спустя столько дней не посмотрела ни разу - говорит, что просто не может.

«Рваные раны на ноге, на руке. Все зашито, пять швов наложили. Она дома, отдыхает лежит, передвигается хромая, больно наступать, на носочках ходит. Она боится выйти на улицу одна, она боится собак», - сказала она.

Хозяин собаки принес семье пострадавшей извинения, признал вину, предоставил справки о том, что собака здорова, что не болеет бешенством, а также передал школьнице фрукты и шоколад. И все же Светлана убеждена, что собаку нужно усыпить, потому что она бросается на детей.

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