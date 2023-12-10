Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

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Президент России Владимир Путин планирует посетить один из регионов на следующей неделе. Об этом стало известно из анонса программы «Москва.Кремль.Путин», который в своем Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.

Отмечается, что основным мероприятием Владимира Путина на следующей неделе станет большая пресс-конференция и Прямая линия в объединенном формате, которая состоится 14 декабря в 12:00. Кроме того, в графике президента есть встреча с судьями Конституционного суда в честь Дня Конституции, совещание с постоянными членами Совета безопасности и визит в один из регионов страны.

Свои вопросы главе российского государства Владимиру Путину 14 декабря смогут задать журналисты, в том числе иностранные, и обычные граждане. Прием вопросов осуществляется по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Традиционно активисты обрабатывают до последнего все вопросы граждан даже после завершения прямой линии.