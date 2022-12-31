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Сунак упомянул в новогодней речи Путина и разгневал британцев

Анна Касаткина
18:18 31.12.2022
По мнению британцев, власти игнорируют интересы собственных граждан.
Сунак упомянул в новогодней речи Путина и разгневал британцев
© Фото: RishiSunak, Twitter
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Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, упомянувшего конфликт на Украине и президента РФ Владимира Путина в своем новогоднем обращении к нации. По мнению британцев, власти игнорируют интересы собственной страны.

В своем обращении Сунак пообещал «поддерживать украинских друзей», страдающих от «жестоких действий Путина», при этом отметив, что интересы британцев будут ставиться на первое место.

Один из пользователей считает, что правительство Соединенного королевства вовсе не ставит приоритеты британцев на первое место, а использует деньги граждан для «прокси-войны США с Россией», санкциями против Москвы разрушая собственную экономику.

«Прекратите обирать британских налогоплательщиков, чтобы финансировать Украину и поставьте нас на первое место!» — призвала другая.

Еще один пользователь поинтересовался, почему Британия отправляет 2,5 миллиарда из налогов британских граждан на Украину, в то время как сами жители страны вынуждены «умолять» о повышении зарплат.

«Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон (бывший премьер Великобритании. — Прим.ред.) отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе», — заявил четвертый.

Другой пользователь отметил, что Британия «разорена» в то время как сам премьер сидит в «инкрустированной бриллиантами башне из слоновой кости» и назвал обращение Сунака пустыми словами.

Ранее поляки раскритиковали своего лидера Анджея Дуду после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жители страны считают, что президент подвергает страну риску ввязывания в конфликт.

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