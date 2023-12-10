Политолог Кошкин заявил, что США не быть «главным полицейским» на планете без НАТО

Политолог рассказал, что США пользуется НАТО для того, чтобы военным путем сохранять свои позиции на мировой арене.

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре со «Звездой» рассказал, почему эксперты на Западе опасаются выхода США из НАТО в случае прихода к власти Трампа, для чего военный блок нужен Штатам и стоит ли в действительности ждать выхода США из альянса, если в Вашингтоне заработает администрация Трампа.

Политолог объяснил, что опасения за будущее Североатлантического альянса возникли у экспертов из-за заявлений Трампа, когда он еще занимал пост президента. Так экс-президент довольно остро для стран Европы поставил вопрос о финансировании НАТО.

«По мнению Трампа, все члены НАТО должны платить свою соответствующую квоту для обеспечения успешного взаимодействия в Европе. Обычно европейские страны полагались, что США будут участвовать в финансовом обеспечении больше, чем они. Эта жесткость встряхнула союзников», - рассказал Кошкин.

По мнению ученого, США держатся за НАТО как за дополнительный аргумент на международной арене. Политолог отметил, что с НАТО Штаты имеют возможность диктовать свои условия в важных для государства вопросах с позиции силы.

«Многие эксперты опасаются, что США при Трампе бросят НАТО. Но НАТО необходимо для США, если они хотят оставаться гегемоном на планете, чтобы поддерживать ее силовым путем», - отметил эксперт.

На вопрос о том, может ли выйти США из НАТО в случае прихода Трампа к власти, Кошкин пришел к выводу, что это невозможно. Наличие своего военного блока для Вашингтона значит слишком много, а без него способов оставаться важной политической фигурой у Штатов нет.

«О том, что НАТО будет распущено или США выйдут из нее, и речи быть не может. Другой технологии оставаться "главным полицейским" на планете нет», - подытожил Кошкин.

О возможном развале НАТО написала газета The New York Times. В публикации отмечается, что Трамп видит в НАТО лишь средство, «которое тратит американские ресурсы».